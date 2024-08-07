شكرا لقرائتكم خبر عن رسالتان من البرهان إلى سلطان ماليزيا ورئيس وزرائها سلمهما وزير الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم وزير خارجية السودان السفير حسين عوض، رسالتين خطيتين من رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى السلطان إبراهيم إسكندر ملك ماليزيا، ورئيس وزرائها أنور إبراهيم.

وقالت وزارة الخارجية السودانية - إن السفير حسين عوض قام بتسليم الرسالتين الثلاثاء إلى رئيس الوزراء الماليزي بمكتبه في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأشاد وزير خارجية السودان بالعلاقات المتينة وأواصر الأخوة التي تجمع بين البلدين الصديقين، كما قدم شرحا وافيا عن آخر تطورات الأوضاع في السودان، مؤكدا أن بلاده طرقت كل أبواب السلام بغرض إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار.

كما تناول اللقاء الأوضاع الإنسانية في البلاد، مؤكدا التزام السودان بتيسير وصول المساعدات الى المتضررين، مطالبا في الوقت ذاته المنظمات الدولية بالإيفاء بوعودها الخاصة بالعون الإنساني للسودان، كما وجه الوزير الشكر إلى الحكومة الماليزية على تهيئة الظروف لإقامة مؤتمر "السودان الحرب المنسية" الذي انبثقت منه منظمة إنسانية شراكة بين الدولتين لتقديم المساعدات للسودان.

وعبر عن التقدير لبرنامج الھجرة الخاص بالسودانيين بماليزيا، وفتح جامعات ماليزيا أمام الطلاب السودانيين الذين قدموا إليها أثناء الحرب.

وحث وزير الخارجية السوداني رئيس الوزراء الماليزي على استئناف عمل البعثة الدبلوماسية الماليزية في بورتسودان، وذلك كرسالة تضامن من ماليزيا تجاه الشعب السوداني.

من جانبه طلب رئيس الوزراء الماليزي نقل تحياته إلى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، مؤكدا وقوف بلاده مع السودان في محنته ودعمهم له، وأشار إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الصديقين.