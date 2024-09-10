شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر بالتيشيرت الأحمر أمام منتخب بوتسوانا فى مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، في المباراة المقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب ، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض ، بينما يرتدي منتخب بتسوانا القميص الأزرق فاتح .

حضر الاجتماع الفني ممثلا عن مصر مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات .

وتلقى اتحاد الكرة خطابًا من الاتحاد الأفريقي بإقامة مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا في السادسة بتوقيت بوتسوانا السابعة بتوقيت مصر بدلاً من الساعة التاسعة والموافقة على طلب منتخب مصر برفض الموعد الجديد.

كان الاتحاد الأفريقي قرر تعديل موعد مباراة مصر وبوتسوانا الذي كان مقررًا لها الرابعة عصر غدٍ الثلاثاء بسبب تأخر وصول منتخب بوتسوانا من موريتانيا، وإقامتها في الثامنة مساء بتوقيت بوتسوانا قبل أن يعترض منتخب مصر بسبب ظروف الطيران للاعبين المحترفين واللاعبين المشاركين مع الأندية الأربعة في أفريقيا وهم الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري، ويتم تعديل الموعد مرة ثانية وإقامته في السابعة مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة.