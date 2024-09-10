شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وبوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لخوض مباراة غاية في الأهمية أمام بوتسوانا في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا

تقام مباراة مصر وبوتسوانا فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع.

ترتيب مجموعة مصر

يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن موريتانيا، بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

طاقم تحكيم مباراة مصر وبوتسوانا

يدير المباراة طاقم تحكيم صومالي بقيادة عمر عبدالقادر ارتان، ويعاونه كل من حمزة حاجي مساعد أول وعلي محمد مساعد ثاني وأحمد حسن حسين حكما رابعا.

التشكيل المتوقع للمنتخب أمام بوتسوانا

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى في حراسة المرمى، ومحمد هانى وحمدى فتحى ورامى ربيعة ومحمد حمدى في الدفاع، ومروان عطية ومحمد الننى وزيزو في الوسط، وتريزيجيه ومحمد صلاح وأسامة فيصل في الهجوم.