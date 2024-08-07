شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأمريكية تسقط طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين فى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، إسقاط طائرة بدون طيار وصاروخين باليستيين أطلقتهم مليشيات الحوثي في اليمن فوق البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية - في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية - إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين وصاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقتهما القوات الحوثية من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن فوق البحر الأحمر.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الأسلحة شكلت تهديدا واضحا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، مشيرة إلى أن هذا السلوك المتهور والخطير من جانب الحوثيين يستمر في تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين.