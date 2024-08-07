شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى مناطق متفرقة بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر فلسطينية، استشهاد 3 وإصابة آخرين بجروح جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وأوضحت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرئيلي قصف شقة سكنية شرق مدينة غزة، كما فتحت آليات الاحتلال نيرانها على منازل الفلسطينيين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، نقلوا على أثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأشارت إلى أن زوارق الاحتلال قصفت محيط جسر وادي غزة شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصف طيران الاحتلال الحربي منزلاً في شارع صلاح الدين عند مدخل مخيم النصيرات، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها تجاه حيي تل الهوا والزيتون في مدينة غزة.

وأغار طيران الاحتلال الحربي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وعلى شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة محيط أبراج الشيخ زايد شرق بلدة بيت لاهيا شمال غزة، ومنطقة غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 39 ألفا و653 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91 ألفا و535 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.