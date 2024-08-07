شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى.. وأوامر إخلاء لفلسطينيين شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، فيما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى.

وفي سياق متصل.. أصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامر بالإخلاء للفلسطينيين في عدة مناطق شمال قطاع غزة، حيث شهدت منطقة بيت حانون وأحياء المنشية والشيخ زايد والنازحين شمال قطاع غزة حركة نزوح قسري، بعد مطالبة الاحتلال بإخلائها.