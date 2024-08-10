شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام "أممي": إسرائيل ارتكبت "الإبادة الجماعية" في مدرسة التابعين بغزة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت ألبانيز: "ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية ضدّ الفلسطينيين، في حيّ تلو الآخر ومستشفى تلو الآخر ومدرسة تلو الأخرى ومخيّم للاجئين تلو الآخر وفي منطقة آمنة تلو الأخرى". المملكة تدين الحادث

أدانت المملكة العربية

وقالت وزارة الخارجية في بيان رسمي: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة". الدمام - شريف احمد - اتهمت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة في الأراضي الفلسطينية، الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، إسرائيل اليوم، بارتكاب "إبادة جماعية" ضدّ الفلسطينيين، وذلك بعدما قصفت مدرسة في غزة موقعة أكثر من 100 شهيدًا، وفقًا للدفاع المدني في القطاع.وقالت ألبانيز: "ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية ضدّ الفلسطينيين، في حيّ تلو الآخر ومستشفى تلو الآخر ومدرسة تلو الأخرى ومخيّم للاجئين تلو الآخر وفي منطقة آمنة تلو الأخرى".أدانت المملكة العربية السعودية استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.وقالت وزارة الخارجية في بيان رسمي: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة".

وتابعت: "تؤكد المملكة ضرورة وقف المجازر الجماعية في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتستنكر تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات".