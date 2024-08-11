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بعد توقف 3 عقود.. إعادة رحلات القطار بين تونس والجزائر

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 3 عقود.. إعادة رحلات القطار بين تونس والجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق اليوم من محطة بالعاصمة تونس، القطار الرابط بين العاصمة تونس ومحافظة عنابة ‏الجزائرية، في رحلة أولى مخصصة لنقل المسافرين في اتجاه عنابة بعد توقف للخط طوال ثلاثة ‏عقود.
وتولت وزيرة النقل التونسية بالنيابة، سارة الزعفراني الزنزري، ونظيرها الجزائري محمد الحبيب ‏زهانة، إعطاء إشارة انطلاق الرحلة الأولى.

تونس والجزائر

وأشارت وكالة الأنباء التونسية، إلى أن القطار من تونس في رحلته الأولى استقله نحو 80 ‏مسافرًا تونسيًا دون اعتبار المسافرين الجزائريين والمسافرين الذين يستقلون القطار من محطات ‏أخرى، وهو في طريقه إلى الجزائر. ‏

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وثمّنت الوزيرة التونسية، في تصريح لها، عودة الخط بين البلدين بعد توقفه منذ عام ‏‏1994، داعية إلى العمل على ضمان ديمومة هذا الخط، مشيرة إلى أن قطار تونس عنابة سيؤّمن ‏ثلاث رحلات أسبوعيًا.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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