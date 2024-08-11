شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 3 عقود.. إعادة رحلات القطار بين تونس والجزائر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلق اليوم من محطة برشلونة بالعاصمة تونس، القطار الرابط بين العاصمة تونس ومحافظة عنابة الجزائرية، في رحلة أولى مخصصة لنقل المسافرين في اتجاه عنابة بعد توقف للخط طوال ثلاثة عقود.
وتولت وزيرة النقل التونسية بالنيابة، سارة الزعفراني الزنزري، ونظيرها الجزائري محمد الحبيب زهانة، إعطاء إشارة انطلاق الرحلة الأولى.
وثمّنت الوزيرة التونسية، في تصريح لها، عودة الخط بين البلدين بعد توقفه منذ عام 1994، داعية إلى العمل على ضمان ديمومة هذا الخط، مشيرة إلى أن قطار تونس عنابة سيؤّمن ثلاث رحلات أسبوعيًا.
وتولت وزيرة النقل التونسية بالنيابة، سارة الزعفراني الزنزري، ونظيرها الجزائري محمد الحبيب زهانة، إعطاء إشارة انطلاق الرحلة الأولى.
تونس والجزائروأشارت وكالة الأنباء التونسية، إلى أن القطار من تونس في رحلته الأولى استقله نحو 80 مسافرًا تونسيًا دون اعتبار المسافرين الجزائريين والمسافرين الذين يستقلون القطار من محطات أخرى، وهو في طريقه إلى الجزائر.
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