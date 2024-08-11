شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 3 عقود.. إعادة رحلات القطار بين تونس والجزائر والان نبدء بالتفاصيل



وتولت وزيرة النقل التونسية بالنيابة، سارة الزعفراني الزنزري، ونظيرها الجزائري محمد الحبيب ‏زهانة، إعطاء إشارة انطلاق الرحلة الأولى. تونس والجزائر وأشارت وكالة الأنباء التونسية، إلى أن القطار من تونس في رحلته الأولى استقله نحو 80 ‏مسافرًا تونسيًا دون اعتبار المسافرين الجزائريين والمسافرين الذين يستقلون القطار من محطات ‏أخرى، وهو في طريقه إلى الجزائر. ‏

أخبار متعلقة وسط قصف عنيف.. استشهاد 3 فلسطينيين في جنوب قطاع غزة رئيس "الشؤون الإسلامية الإماراتية": مسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن جليلة ونحرص على المشاركة فيها الدمام - شريف احمد - انطلق اليوم من محطة برشلونة بالعاصمة تونس، القطار الرابط بين العاصمة تونس ومحافظة عنابة ‏الجزائرية، في رحلة أولى مخصصة لنقل المسافرين في اتجاه عنابة بعد توقف للخط طوال ثلاثة ‏عقود.وتولت وزيرة النقل التونسية بالنيابة، سارة الزعفراني الزنزري، ونظيرها الجزائري محمد الحبيب ‏زهانة، إعطاء إشارة انطلاق الرحلة الأولى.وأشارت وكالة الأنباء التونسية، إلى أن القطار من تونس في رحلته الأولى استقله نحو 80 ‏مسافرًا تونسيًا دون اعتبار المسافرين الجزائريين والمسافرين الذين يستقلون القطار من محطات ‏أخرى، وهو في طريقه إلى الجزائر. ‏وثمّنت الوزيرة التونسية، في تصريح لها، عودة الخط بين البلدين بعد توقفه منذ عام ‏‏1994، داعية إلى العمل على ضمان ديمومة هذا الخط، مشيرة إلى أن قطار تونس عنابة سيؤّمن ‏ثلاث رحلات أسبوعيًا.