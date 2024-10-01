شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ندعم الفارين من لبنان إلى سوريا في 4 نقاط عبور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، أن المفوضية توجد في أربع نقاط عبور إلى جانب السلطات المحلية لدعم الوافدين الجدد من لبنان إلى سوريا.

وكشفت الأمم المتحدة عن عدد الفارين إلى سوريا جراء حرب إسرائيل على لبنان.

وأشارت إلى أن نحو 100 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا المجاورة، منذ بداية الحملة الجوية الإسرائيلية المكثفة على لبنان التي أطلقت الأسبوع الماضي. حرب إسرائيل على لبنان ويعتقد أن نحو 60% منهم هم من اللاجئين السوريين الذين فروا سابقا إلى لبنان في خضم الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا في 2011.

وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين، أن التقديرات تشير إلى أن حوالي 40% من هؤلاء اللاجئين هم من اللبنانيين.

وتضاعف عدد اللاجئين الواصلين إلى معبر الحدود الشمالي الغربي بالقرب من مدينة حمص السورية، في أعقاب القصف الإسرائيلي لبيروت، ما أدى إلى مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم الجمعة. الفارون من حرب لبنان إلى سوريا وبينت المفوضية إلى أن معظم الأشخاص يفرون عبر المعبر الحدودي الواقع على بعد نحو 70 كيلومترا جنوب غرب بيروت بالقرب من دمشق.

وذكرت أن عددًا كبيرًا من الأشخاص أمضوا عدة أيام في الانتظار عند المعبر الحدودي، قبل أن توقف سوريا شرط تحصيل مبلغ 100 دولار الذي يطلب عادة من كل سوري عند دخول سوريا.

وتواصل المفوضية وشركاءها توسيع نطاق المساعدات للوافدين الجدد، وتوزيع مواد الإغاثة والأغذية والمياه، بين أمور أخرى، على الواصلين إلى المعابر الحدودية.