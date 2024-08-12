شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات أمريكية جديدة لجنوب السودان بقيمة 95 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مساعدة إنسانية إضافية بقيمة 95 مليون دولار لـ700 ألف شخص في المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في جنوب السودان.

وأشارت السفارة الأمريكية في جوبا، عاصمة جنوب السودان، أن الأموال التي وُفرت من خلال وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ترفع المبلغ الإجمالي المقدم للبلاد منذ أكتوبر إلى 508 مليون دولار. انعدام الأمن الغذائي في جنوب السودان وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، يواجه أكثر من سبعة ملايين شخص في دولة جنوب السودان مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وعلاوة على ذلك، فر نحو 780 ألف شخص من السودان لجنوب السودان منذ تصعيد الصراع في نيسان/أبريل من العام الماضي.

وأضافت:"هؤلاء الأفراد غالبًا ما يصلون لجنوب إفريقيا وهم يعانون انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وبممتلكات قليلة أو دون ممتلكات على الإطلاق. تأثر 3.3 مليون شخص إضافة إلى ذلك، قد يتأثر ما يصل إلى 3.3 مليون شخص سلبًا بالفيضانات عبر جنوب السودان في الشهور المقبلة.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعًا دمويًا على السلطة بين الحاكم الفعلي عبد الفتاح البرهان ونائبه الأسبق محمد حمدان دقلو.

ومن حينها قتل ما يصل إلى 150 ألف شخص، بحسب تقديرات الولايات المتحدة.