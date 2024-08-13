الخليج اليوم .. مجلس الوزراء السعودي يعرب عن دعمه للجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عقد مجلس الوزراء السعودي اليوم في مدينة جدة جلسة ترأسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحث خلالها الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

مجلس الوزراء السعودي

واستعرض مجلس الوزراء مجمل الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأحداث في المنطقة.

وجدد المجلس دعم المملكة للجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على "ضرورة المضي قدما في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام"، واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة.

كما أشاد المجلس بجهود البرلمان العربي وإسهاماته في المحافل الدولية، مؤكدا ما توليه المملكة من اهتمام بترسيخ التعاون مع أشقائها في العالم العربي على جميع الصعد، بما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار، وتوفير الظروف الداعمة لمسيرة التطور والتنمية المستدامة.