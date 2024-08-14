شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجدداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد مستوطنون، اليوم الأربعاء، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، بحماية من قوات الاحتلال، التي انتشرت في البلدة القديمة بالقدس وعلى مداخل الأقصى؛ بهدف عرقلة وصول المصلين لباحات المسجد، وذلك في إطار اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال المستمرة على الأقصى.

