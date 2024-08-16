شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب سوريا.. وإصابة 17 شخصًا في السلمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شعر معظم سكان المحافظات السورية ظهر اليوم الجمعة بوقوع هزة أرضية شديدة مركزها محافظة حماة بوسط سوريا أصيب على إثرها 17 شخصا على الأقل بجروح.

وقال المركز الوطني السوري للزلازل "إن أجهزة الرصد في المركز قدرت الهزة الأرضية بـ4.9 درجات على مقياس ريختر غرب السلمية 23 كلم شرق حماة، وأشرنا سابقا لاستمرار تسجيل الهزات الضعيفة إلى متوسطة القدر خلال المرحلة المقبلة".

وأعلن مدير مستشفى سلمية الوطني الدكتور أسامة ملحم في تصريح لوسائل إعلام محلية سورية "إصابة 17 شخصا بجروح وحالات هلع جراء الهزة الأرضية التي ضربت بعد ظهر اليوم غرب مدينة سلمية بريف حماة الشرقي". زلزال سوريا 2024 وقال المواطن السوري محمد الجندي الذي يعيش في مدينة السلمية شرق مدينة حماة إن حالة هلع شهدتها المدينة ظهر اليوم بعد الهزة الارضية وأن جميع سكان مدينة السلمية نزلوا الى الشوارع ".

وأضاف الجندي لوكالة الأنباء الألمانية: جرى نقل العشرات من الأشخاص إلى مستشفى السلمية الوطني إضافة إلى العيادات الخاصة، وهناك إصابات نجمت عن قفز بعض الأشخاص من شرفات المنازل والتدافع على سلالم المباني لحظة وقوع الزلزال، وأن العديد من المباني تعرضت للتصدع دون تسجيل انهيار أي مبنى، وأن العائلات ورغم الحر الشديد لا زالوا في الشوارع وتحت الاشجار وفي الحدائق والبيوت ذات الطابق الواحد.

وكانت مدينة حماة وسط سوريا قد تعرضت لانهيار العديد من المباني خلال الزلزال الذي ضرب سوريا في السادس من فبراير العام الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا وأصيب العشرات بجروح. المركز السوري للزلازل وفي سياق متصل، أفاد المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، اليوم الجمعة، بأن زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة حماة في سوريا.

وأشار المركز إلى أنه سجل وقوع الزلزال عند الساعة 15:13 بالتوقيت المحلي من بعد ظهر اليوم الجمعة، وحدد موقعه في منطقة حماة في سوريا، وقد شعر بها عدد كبير من المواطنين.

وكان المركز الوطني السوري للزلازل، قد أفاد اليوم الجمعة، بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب مدينة السلمية، في ريف حماة بوسط البلاد.

وأوضح المركز أن الهزة التي شعر بها سكان عدد من المحافظات، وقعت على بعد 4 كيلومترات غرب مدينة السلمية بوسط البلاد، وهو الزلزال الثاني الذي تتجاوز شدته الـ5 درجات على مقياس ريختر خلال أيام، إذ ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر شرق مدينة حماة ليل الاثنين/الثلاثاء الماضي، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).