اخبار الخليج

الخليج اليوم .. الهلال يعبر النصر برباعية ويتوج بكأس الدرعية للسوبر السعودي

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أمطر الهلال شباك منافسه النصر بنتيجة 1 - 4 ليفوز بكأس الدرعية للسوبر السعودي في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها يوم السبت.

 

وتقدم النصر بهدف للنجم البرتغالي في الدقيقة 44 ليستقبل مرماه بعدها أربعة أهداف في غضون 17 دقيقة بالشوط الثاني ويتوج الهلال بأول ألقاب الموسم الجديد 2025 - 2024.

 

ومنح سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش التعادل للهلال في الدقيقة 55، وسجل مواطنه الصربي ألكسندر متروفيتش "هدفين" قبل أن يختتم مالكوم دي أوليفييرا الرباعية في الدقائق 63 و69 و72.

 

وبهذا الفوز العريض حقق الهلال لقب السوبر السعودي للموسم الثاني على التوالي وللمرة الخامسة في تاريخه ليصبح أكثر الأندية تتويجا باللقب، بينما اكتفى النصر بتحقيق اللقب مرتين في عامي 2019 و2020.

 

وكان الهلال فاز على أهلي جدة بركلات الترجيح بعد التعادل 1 - 1 في الوقت الأصلي بالدور قبل النهائي، بينما صعد النصر للنهائي بعد فوزه على التعاون بهدفين دون رد.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا