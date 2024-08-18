اخبار الخليج

استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهد منازل في جباليا وخان يونس

0 نشر
واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهد منازل في جباليا وخان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، الليلة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف ثلاثة منازل، في مخيم جباليا ومدينة خان يونس بقطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال أربعة شهداء و 19 جريحاً في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف شقتين سكنيتين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
كما استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب ستة بجروح، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من طائرات الاحتلال الإسرائيلي على أبراج مدينة حمد السكنية ومحيطها شمال المدينة.استشهاد 8 فلسطينيين
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا