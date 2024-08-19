الخليج اليوم .. أول ظهور لرونالدو بعد أحداث مباراة الهلال

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر للمرة الأولى بعد الأحداث العصيبة التي عاشها ليلة الأحد، إثر خسارة كأس السوبر السعودي.

مني نادي النصر بهزيمة مذلة أمام غريمه الهلال (1-4) في نهائي كأس السوبر السعودي، مساء السبت الفائت، والذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وعقب صافرة النهاية، غادر رونالدو الملعب دون استلام الميدالية الفضية، المخصصة للاعبي الفريق صاحب المركز الثاني، ما أثار الجدل في الأوساط الرياضية السعودية.

ولم يبد الدون أي ردة فعل كما جرت العادة بعد مباريات فريقه، كما أنه لم ينشر أي رسالة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وكان ظهوره منذ ليلة الأمس مع لاعب الهلال السابق هتان باهبري.

ونشر باهبري صورة عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، تجمعه مع الدون في منشأة موف المختصة في الطب الرياضي، وعلق عليها: "التاريخي رونالدو.. صدفة جميلة التقائي اليوم بالدون خلال موعدي بمركز موف".

وختم: "شخصية عظيمة وملهمة لكل رياضي".

وفشل كريستيانو رونالدو 39 عاما، في التغلب على نادي الهلال، منذ انتقاله إلى صفوف النصر، إلا في مباراة واحدة، كانت في نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم.

المصدر: "وسائل إعلام"