استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف سوق وسط غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، استهدف سوق مدينة دير البلح المركزي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت سوق مدينة دير البلح المركزي المكتظ بالنازحين، ما أدى إلى ااستشهاد 8 فلسطينيين، وإصابة العديد من المتسوقين بجروح، ليرتفع بذلك عدد شهداء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة اليوم إلى 37 شهيدًا.

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن قطاع غزة يعيش كارثة في مختلف المجالات، ويحتاج إلى جهود كبرى لإعادة الحياة لسكانه، في ظل ما يحدثه العدوان الإسرائيلي المستمر من دمار وتخريب.



وأشار خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية، إلى أن الحكومة أعدت خطة للإنعاش المبكر للقطاع في المجالات كافة مع أطراف عربية ودولية، مطالبًا المجتمع الدولي بمواصلة ضغوطه لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات الملحة للقطاع.