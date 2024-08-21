شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق: وقف النار في غزة سيساعد فى فرض هدوء نسبى فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الجهود الدولية المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قد تساعد في فرض هدوء نسبي في المنطقة التي تعيش اجواء من التوتر غير المسبوق.



وقال وزير الخارجية العراقي ،خلال مقابلة مع قناة (العربية الحدث) اليوم الثلاثاء، إن بلاده تسعى لتفادي الانزلاق لحرب أشمل، مشيرا إلى أن حالة التوتر ستستمر إذا لم يتم التوصل الى هدنة في غزة .



وحذر "حسين" من خطورة دفع العراق الى حالة الحرب، لافتاً إلى أن الحكومة والأحزاب السياسية العراقية تفهم هذه المسألة، مشيرا إلى أن بلاده تتحرك داخليا وخارجيا من أجل منع توسع الصراع.



وحول المباحثات العسكرية مع الجانب الأمريكي بشأن انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، أكد "حسين" أن تلك المباحثات مستمرة بين القيادات العسكرية ولم يتم الغاؤها، مشيرا إلى أن الظروف وحالة التوتر في المنطقة، جعلت الوضع يختلف عما كان عليه قبل عام.