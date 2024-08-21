شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يشن هجوما بالمسيرات على مقر قيادة إسرائيلى فى ثكنة كتسافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن "حزب الله" أن مقاتليه شنوا هجوماً جوياً بأسراب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة "اللواء المدرع السابع بفرقة الجولان 210" التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلى في ثكنة كتسافيا واستهدف خلاله أماكن تموضع ووجود الضباط والجنود الإسرائيليين .. مشيرًا إلى أن الهجوم أسفر عن أصابة الأهداف بدقة.



ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية، عن بيان لـ"حزب الله" أن هذا الهجوم يأتي ردا على اعتداءات الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة البقاع بالجنوب اللبناني.