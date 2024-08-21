شكرا لقرائتكم خبر عن السفير لدى الأردن يبحث إيصال المساعدات لغزة مع منسق الأمم المتحدة للسلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه بالسفارة، اليوم، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام تور وينسلاند.كما التقى المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط مهند هادي.‏وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات القضية الفلسطينية، وسبل إيصال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة.