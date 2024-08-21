شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. شهداء في قصف استهدف مدرسة وخيمة للنازحين بغزة والان نبدء بالتفاصيل

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مخيم النصيرات في غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد 12 فلسطينيًّا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة، وخيمة للنازحين جنوب قطاع غزة، ومن بين الشهداء أطفال ونساء.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد خمسة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين، كما استشهد سبعة آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في مدينة خان يونس جنوب القطاع.ومن بين الشهداء خمس نساء وطفلان، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال الأحياء السكنية الشرقية والجنوبية من المدينة.كما استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، استهدف منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وذكرت مصادر طبية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، أن الطواقم الطبية انتشلت أربعة شهداء من عائلة واحدة، بعد قصف منزلهم في مخيم النصيرات، ترافق ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمخيمي المغازي والبريج، ونزوح آلاف العائلات من منازلها شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، على وقع عمليات القصف الجوي والمدفعي المكثف.