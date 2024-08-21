شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. انهيار عمارة من 6 أدوار والبحث جارٍ عن ناجين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت، أن عمارة مكونة من 6 أدوار في منطقة الجابرية انهارت في أثناء عملية هدمها اليوم الأربعاء، وأن البحث جارٍ عن أشخاص قد يكون الانهيار قد أدى إلى احتجازهم.

وقالت الإدارة العامة والإعلام في "الإطفاء" في بيان، إن فرقها توجهت إلى الحادث فور ورود بلاغ بوقوعه، بحضور رئيس القوة بالتكليف اللواء خالد عبد الله.

