اخبار الخليج

الكويت.. انهيار عمارة من 6 أدوار والبحث جارٍ عن ناجين

0 نشر
كونا- الكويت 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. انهيار عمارة من 6 أدوار والبحث جارٍ عن ناجين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت، أن عمارة مكونة من 6 أدوار في منطقة الجابرية انهارت في أثناء عملية هدمها اليوم الأربعاء، وأن البحث جارٍ عن أشخاص قد يكون الانهيار قد أدى إلى احتجازهم.
وقالت الإدارة العامة والإعلام في "الإطفاء" في بيان، إن فرقها توجهت إلى الحادث فور ورود بلاغ بوقوعه، بحضور رئيس القوة بالتكليف اللواء خالد عبد الله.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا