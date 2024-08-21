شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يضبط 14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية و296 مهاجرا غير شرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائرى، القبض على 14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، والقبض على 296 مهاجرًا غير شرعى، وذلك خلال عمليات عسكرية فى العديد من الولايات على مدار 7 أيام.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه خلال الفترة من 14 إلى 20 أغسطس الجاري، تم ضبط 14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك فى عمليات عسكرية متفرقة بالأراضى الجزائرية، وفى سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها.



وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائرى فى القبض على 51 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد عبر الحدود الغربية.



وفى سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية فى القبض على 296 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.