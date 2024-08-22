الخليج اليوم .. أمبري: رصد حريق في البحر الأحمر قبالة ميناء الصليف باليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الخميس، إنه جرى رصد حريق في البحر الأحمر على بعد نحو 58 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الصليف اليمني.

وأوضحت أمبري أن الواقعة ربما تكون مرتبطة بتدمير زورق مسير.

وفي السياق، قال مسؤول في البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيديس) لرويترز اليوم الخميس إن طاقم الناقلة سونيون التي ترفع علم اليونان والتي هاجمها الحوثيون أمس الأربعاء غادروا الناقلة وأنقذتهم البعثة.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ذكرت أمس أن ناقلة تحمل اسم سونيون وترفع علم اليونان تعطلت في البحر الأحمر بعد هجمات متكررة، تسببت في حريق على متنها وفقدانها القدرة على الإبحار.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية هجمات على حركة الشحن الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وقالت وزارة الشحن اليونانية وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن الناقلة تعرضت لهجوم من أفراد على متن قاربين صغيرين واستُهدفت بعدد من المقذوفات على بعد نحو 77 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة باليمن يوم الأربعاء.

وجرى تبادل لإطلاق النار لفترة وجيزة من أسلحة خفيفة. وفي تحديث لاحق، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية أن الناقلة أبلغت عن تعرضها لهجوم آخر، مما تسبب في اندلاع حريق على متنها وفقدانها القدرة على المناورة بسبب عطل في المحركات.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم البالغ عددهم 25 فردا، والذي يتألف من روسيين اثنين وبقيته من الفلبينيين.

وأكدت شركة دلتا تانكرز المشغلة للناقلة تعطل السفينة وإصابتها بأضرار طفيفة. وقالت في بيان إن طاقمها يقيم الوضع ثم سيواصل رحلته.

وسونيون هي السفينة الثالثة التي تشغلها دلتا تانكرز ويتم استهدافها من جانب الحوثيين. وفي وقت سابق من هذا الشهر هاجم المسلحون الناقلتين دلتا أتلانتيكا ودلتا بلو اللتين ترفعان علم ليبيريا في هجمات منفصلة.

ويوم الأربعاء أيضا، قالت هيئة عمليات التجارة إن قبطان سفينة شحن أخرى تبحر قبالة ساحل عدن أبلغ عن وقوع خمسة انفجارات في المياه القريبة، وأعلنت الهيئة بعد ذلك أن تلك السفينة هي إس.دبليو نورث ويند1 التي ترفع علم بنما. ولم تسفر الهجمات عن إصابات أو أضرار.

وتسببت هجمات الحوثيين في اضطراب حركة الشحن العالمية، وهو ما أجبر الشركات على تغيير مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس لتدور حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح. ودفعت الهجمات أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تنفيذ ضربات انتقامية على الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأسفرت الهجمات حتى الآن عن إغراق سفينتين وقتل ثلاثة بحارة.