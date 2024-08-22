شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين لمجلس الأمن الدولى: "متى ستتحركون؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور فى جلسة مجلس الأمن الدولى المنعقدة فى نيويورك اليوم /الخميس/، "سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، لا يوجد مبرر لاستمرار قتل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين الأبرياء".



وسأل منصور المجلس - حسبما ذكر الموقع الرسمى للامم المتحدة- "متى ستتحركون؟" وقال "إنه يجب فرض وقف إطلاق النار الآن، بما يتماشى مع شروط القرار 2735 ودون شروط إضافية أو مطالب غير "مخلصة" تتعارض مع روح ونص القرار وتهدف بوضوح إلى عرقلة جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار".



وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس أعلن عن نيته ونية القيادة الفلسطينية التوجه إلى غزة ، ودعا الزعماء من جميع أنحاء العالم للانضمام إليه ودعم هذه المبادرة، حسبما قال منصور.



وفى هذا السياق، دعا السفير منصور مجلس الأمن إلى المشاركة فى زيارة إلى قطاع غزة لرؤية "الرعب الذى يعانى منه شعبنا" عن كثب. كما دعا أعضاء المجلس لدعم والضغط من أجل تأمين قدرة الرئيس عباس على الوصول إلى قطاع غزة و"العمل بشكل عاجل لوقف الإبادة الجماعية ووقف الجرائم التى ترتكب ضد شعبنا".



وقال إن الوقت قد حان لإنهاء الانتظار. وأضاف أن الوقت قد حان لتنفيذ حل الدولتين، والذى سيبدأ بخطوة هامة فى سبتمبر، داعيا المجلس إلى فرض وقف إطلاق النار الفورى وحماية جميع المدنيين.