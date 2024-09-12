ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بان رئيس الأركان الاسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي حدد نهاية كانون الاول المقبل موعدا محتملا لتقديم استقالته. واشارت القناة 12 الإسرائيلية الى ان هاليفي ربط موعد استقالته بإنهاء التحقيق بهجوم 7 تشرين الاول، واكتمال الاستعداد للحرب بالشمال.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الأركان الاسرائيلي حدد نهاية كانون الاول المقبل موعدا محتملا لتقديم استقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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