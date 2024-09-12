استطلاع رأي لرويترز وإبسوس: هاريس تتقدم بـ47% مقابل 42% لترمب

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس وانتهى، أن "نائبة الرئيس الأميركي الديمقراطية كاملا هاريس حظت بتأييد 47 بالمئة من المشاركين متفوقة على منافسها الجمهوري دونالد ترامب الذي نال تأييد 42 بالمئة في السباق للفوز بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني".

وأظهر الاستطلاع الذي استمر يومين تقدم هاريس بخمس نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين، وهو ما يزيد قليلا على تفوقها بأربع نقاط على ترامب في استطلاع أجرته رويترز/إبسوس بين من 21 إلى 28 آب.

وشمل الاستطلاع 1690 راشدا على امتداد الولايات المتحدة، منهم 1405 من الناخبين المسجلين. وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع نحو ثلاث نقاط مئوية بالنسبة للناخبين المسجلين.