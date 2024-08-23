شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. رئيس مجلس النواب يؤكد استمرار التعاون مع البعثة الأممية والان نبدء بالتفاصيل

استئناف العملية السياسية

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم الخميس، على استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، والتزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي وتحقيق إرادة الليبيين بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وقالت وكالة الأنباء الليبية (وال) إن تصريحات صالح جاءت خلال لقائه بمكتبه في مدينة القبة اليوم الخميس، نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري .وبحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بحث الجانبان خلال اللقاء آخر تطورات الأوضاع في ليبيا لا سيما ما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي، حيث جرى تأكيد ضرورة تهدئة الأوضاع، بما يضمن عدم التأثير سلبا على عمل أهم مؤسسة مالية في البلاد على أن يشرع في تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي وفقا للتشريعات النافذة.كما دعا الجانبان لبذل المزيد من الجهود من مختلف الأطراف لاستئناف العملية السياسية والتوافق على توحيد السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة موحدة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اقرب الآجال.أكدت ستيفاني خوري، سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.