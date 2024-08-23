شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، استهدف مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد أربعة فلسطينيين في قصف الاحتلال على منزل شرق جباليا، كما استشهدت فتاة فلسطينية على بوابة مدرسة إيواء في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والتي أجبر الاحتلال الإسرائيلي سكانها مساء اليوم على النزوح من منازلهم، على وقع عمليات القصف المدفعي والجوي المكثف، الذي طال أحياء السلاطين والكرامة وغرب بيت لاهيا.في سياق متصل، استشهد فلسطيني وجرح آخر، في قصف إسرائيلي طال المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وذلك بالتزامن مع مواصلة توغل دبابات الاحتلال في المحور الجنوبي من مدينة غزة، وتدمير مربعات سكنية فيها.