شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة الوسطى الأمريكية: دمرنا نظام صواريخ للحوثيين كان يشكل تهديدا لقواتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اليوم تدمير نظام صواريخ للحوثيين كان يشكل تهديدا للقوات الأمريكية وللتحالف والسفن التجارية بالمنطقة.

يذكرأن، أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وكالة بريطانية تفيد باندلاع حرائق على متن ناقلة نفط مهجورة تضررت بهجوم للحوثيين.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قالت، إن ربان ناقلة للنفط الخام تدعى "دلتا بلو" أبلغ عن تعرضها لهجوم من زورقين صغيرين على بعد 45 ميلا بحريا جنوبي ميناء المخا اليمني حيث انفجرت قذيفة صاروخية بالقرب من السفينة.