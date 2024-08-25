شكرا لقرائتكم خبر عن من عائلة واحدة.. استشهاد 6 فلسطينيين في قصف على دير البلح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واستشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت ستة شهداء من عائلة واحدة، بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة الحكر بمدينة دير البلح، التي تتعرض المناطق الشرقية منها لعملية توغل وقصف مستمر.

وفي شمال قطاع غزة، أصيب العديد من الفلسطينيين بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في منطقة السكة شرق مخيم جباليا، كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المناطق الجنوبية لحي الزيتون جنوب مدينة غزة، مخلفة دماراً هائلاً في ممتلكات الفلسطينيين. قرى بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا )، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وجابت الشوارع والأحياء، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في القرية، وأغلقت منطقة المطينة على الشارع الرئيسي أمام حركة المركبات.