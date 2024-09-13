الدفاع البريطانية اعلنت مراقبة وتتبع سفن روسية في مياه بريطانيا بشكل مستمر

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن "قوات البحرية الملكية رافقت سفنا روسية، وأن القوات الجوية الملكية رافقت طائرتين روسيتين كانتا تقتربان من منطقة مصالح بريطانيا".

واوضحت في بيان، "قامت سفينتا HMS Iron Duke وHMS Tyne بمراقبة وتتبع سفن روسية في مياه بريطانيا بشكل مستمر، كما اعترض سلاح الجو الملكي البريطاني (RAF) طائرتين روسية من طراز (الدب) كانت تقترب من منطقة مصالح المملكة المتحدة".

وذكرت أن "قامت طائرتان مقاتلتان بريطانيتان من طراز تايفون تحت قيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالتحليق جوا يوم الأربعاء لاعتراض طائرتين روسيتين من طراز بير-إف تحلقان بالقرب من أجواء المملكة المتحدة، وتمت مرافقة الطائرتين خارج منطقة الاستطلاع الجوي للمملكة المتحدة"، مشيرة إلى أن "الطائرتين الروسيتين لم تدخلا المجال الجوي البريطاني".

واضافت، "كانت السفينة الكندية HMCS Shawinigan قد رافقت السفن الروسية أثناء مغادرتها بحر البلطيق في اتجاه بحر الشمال، وسلمت مهام المراقبة إلى الأسطول البريطاني عندما اقتربت الغواصة من مضيق دوفر، وعندما غادرت السفن الروسية المياه البريطانية، واصلت الفرقاطة الفرنسية FS Auvergne برنامج المراقبة".