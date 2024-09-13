الهيئة اللبنانية للعقارات: لدعم فرق الاطفاء والدفاع المدني وتزويدهم بآليات وتقنيات تساعدهم

أسفت الهيئة اللبنانية للعقارات، الى "ما آل اليه الوضع في لبنان من إهمال وتقاعس في حماية أرواح الناس في صحتهم وسلامتهم بغياب خطة طوارئ وجهوزبة عالية بسبب ما نشهده من أخطار محدقة بأمنهم وسلامتهم".

واستنكرت في بيان، "أشد استنكارا حول الاهمال الحاصل في منطقة الجديدة الذي ادى الى اشتعال النيران في مكب النفايات، وادى الى حالات اختناق من خلال تنشق مواد ضارة وسامة وتمددها الى الابنية السكنية والاحياء المكتظة بالسكان والمنشآت الصناعية مسببة خطرا بيئيا وصحيا على السكان وعلى الابنية المحيطة، والتي بمعظمها ابنبة قديمة مهددة بالسقوط".

وكررت الهيئة مطالبها في "دعم فرق الاطفاء والدفاع المدني وتزويدهم بآليات وتقنيات تساعدهم في تلبية الواجب الانساني في عمليات الانقاذ ودرئ الاخطار عن البشر والحجر، بسبب ضيق الازقة والاحياء وتلاصقها وغياب صنابير المياه عن الارصفة بما في ذلك الممرات الامنة عند حدوث أي طارئ في عمليات الاخلاء".