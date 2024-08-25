شكرا لقرائتكم خبر عن مرسوم أميري.. تعيينات وتعديلات وزارية جديدة في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

التعديلات الوزارية في الكويت

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التعيينات الوزارية في الكويت

الدمام - شريف احمد - نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" صدور مرسوم أميري يقضي في مادته الأولى بتعديل وزاري في الكويت.وتتضمن تعديل تعيين كل من، نورة محمد خالد المشعان وزيرًا للأشغال العامة، وعمر سعود عبد العزيز العمر وزير دولة لشؤون الاتصالات.أما عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري عين وزيرًا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، بينما عُين محمود عبد العزيز محمود بوشهري وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.وعينت أمثال هادي هايف الحويلة وزيرًا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.وفي مادته الثانية قضى المرسوم الأميري بتعيين كل من، خليفة عبد الله ضاحي العجيل العسكر وزيرًا للتجارة والصناعة، وعبد اللطيف حامد حمد المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان.كما عُين نادر عبد الله محمد الجلال وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرًا للتربية بالوكالة، ونورة سليمان سالم الفصام وزيرًا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.