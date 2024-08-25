الخليج اليوم .. محمد بن راشد: 1.4 تريليون درهم تجارة الإمارات الخارجية خلال 6 أشهر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات تواصل تحقيق أرقام تاريخية في تجارتها الخارجية غير النفطية.

وأضاف: "قبل عدة سنوات أعلنا أهدافنا الاقتصادية الوطنية، وأعلنا بأن مستهدف تجارتنا الخارجية للعام 2031 هو 4 تريليون درهم سنويا، هدف كان يمثل تحديا كبيرا في وقتها، واليوم وردتنا أرقام النصف الأول من 2024، حيث بلغت صادراتنا في 6 أشهر فقط ما كنا نصدره خلال عام كامل قبل "كورونا" في 2019، واقتربت تجارتنا الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتنا غير النفطية، وهدفنا تحقيق 3 تريليون درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام بإذن الله".

وتابع: "وترسخت علاقاتنا الاقتصادية مع مختلف الدول حيث ارتفعت تجارتنا مع الهند 10%، ومع تركيا 15%، ومع العراق 41%، ليصبح الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية تليه الهند وتركيا وغيرها، وفي وقت بلغ معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية حوالي 1.5%، بلغ النمو في تجارتنا الخارجية 11.2% سنويا، حيث نمضي بتسارع نحو مستهدفاتنا".

وتعكس بيانات التجارة الخارجية الاماراتية خلال النصف الأول من 2024 الأداء القوي للصادرات التي تمكنت من زيادة حصتها من إجمالي التجارة الخارجية وصولا إلى 18.4%، وحققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين نموا بنسبة 33.4% وباقي الدول نموا بنسبة 12.6%.

وجاء الذهب والمجوهرات والسجائر والزيوت والألمنيوم وأسلاك النحاس والمطبوعات والفضة والصناعات الحديدية والعطور على رأس قائمة أهم صادرات الدولة خلال النصف الأول من 2024، حققت هذه السلع مجتمعة نمواً بنسبة 36.8% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2023، أما باقي السلع فقد سجلت نمواً بنسبة 1%.

وبالنسبة لواردات الدولة من السلع غير النفطية، فقد اقتربت من 800 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنمو 11.3% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2023 وبزيادة 34.6% مقارنة مع ذات الفترة من 2022. وارتفعت الواردات الإماراتية من معظم الأسواق الرئيسية خلال النصف الأول من 2024، حيث شهدت أهم 10 أسواق تستورد منها الإمارات نمواً بنسبة 7.2%، وبحصة تتجاوز 48.7% من إجمالي واردات الدولة.

المصدر: الإمارات اليوم