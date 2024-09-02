شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الأسرى": استشهاد فلسطيني بسبب التعذيب داخل سجون الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جريمة مركبة بحق أسير فلسطيني من بلدة كفر دان بمدينة جنين شمال الضفة الغربية، وذلك بعد اعتقاله، فجر اليوم، من منزله رهينة للضغط على نجله الجريح لتسليم نفسه، وقتله ميدانياً بالضرب والتعذيب.وأكدت الهيئة أن آثار القيود بدت واضحة على يدي الأسير، وآثار الضرب والتعذيب على جسده، الأمر الذي يؤكد أنه استشهد نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب.وأشارت إلى أن حصيلة عمليات الاعتقال في الضفة منذ إعلان الاحتلال عن الحملة العسكرية الأخيرة شمال الضفة الغربية، بلغت نحو 130 حالة اعتقال.