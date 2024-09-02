الخليج اليوم .. ولي العهد يجري اتصالاً بالرئيس المصري لبحث قضية فلسطين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أجرى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وجرى أثناء الاتصال بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إذ أكد ولي العهد ضرورة بذل الجهود كافة عربيًا وإسلاميًا لوقف أعمال التصعيد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

وكان ولي العهد قد أكد أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها، مطالباً المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة، وقبل ذلك أجرى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً جمعه بـ الرئيس التركي ليؤكد فيه أثناء الاتصال حرص السعودية على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.