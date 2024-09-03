شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الفلسطينية" تستنكر تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي لخارطة الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن استخدام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لخارطة تضم الضفة الغربية باعتبارها جزءًا من كيان الاحتلال، هو استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها، وبإرادة السلام الدولية، والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

ووعدّت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، بأن تلك الخطوة تحدٍ سافر للجهود الدولية المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهجير في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشارت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، لأنه يعد تجسيدًا عمليًا لمحاولة نفي الوجود الفلسطيني، وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، على طريق تهجيره من أرض وطنه.