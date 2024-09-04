شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: حريصون على حل القضية الفلسطينية دون الانزلاق لحرب مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، الثلاثاء حرص العراق على الاهتمام بالقضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتقديمه مواقف واضحة ودعم مباشر وسياسي لهذه القضية، لافتا إلى أن الساحة العراقية محط اهتمام جميع الدول.

وقال علاوي في مداخلة لقناة "العربية الحدث" :"إن الحكومة العراقية تعمل على إدارة حوار داخلي واستطاعت استعادة نقطة التوازن، ولكن الأزمة الكبرى الآن هي أزمة غزة، وهى أحد التداعيات التي تعمل الحكومة العراقية على إدارتها بصورة ذكية وفعالة وتشاركية مع القوى السياسية العراقية من أجل الحفاظ على الاستقرار ومنع العراق من الانزلاق في هذه الأزمة وانتقاله إلى الحرب المفتوحة".

وأضاف أن العراق شهد فترة استقرار طويلة ولم يعد يتأثر بصراعات الماضي التي ورثتها الحكومة العراقية من الحكومات السابقة، ولكن بعد تصاعد أزمة غزة على المنطقة، وعلى الساحة العراقية، لاحظنا نشاطا للفصائل ضد القواعد العسكرية العراقية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء العراقي أدار حوارا استراتيجيا مهما مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف الدولي، فيما استطاعت اللجنة العسكرية العليا الوصول لنقاط متقدمة من إنهاء مهام التحالف الدولي ونقل العلاقات نحو علاقات ثنائية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة العراقية ما زالت تقود قرار الحرب والسلم بحكمة، وهناك تحديات تعمل الحكومة العراقية والقوى السياسية على إدارتها لدعم خطوات وقرارات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مشيرا إلى أن وزير الخارجية العراقي أكد في وقت سابق أن استراتيجية الأمن القومي العراقي قائمة على العراق أولا.

وأوضح، أن الحكومة العراقية تجرى حوارات لإدارة عدم العودة لنقطة التصعيد للحفاظ على المصالح الوطنية العراقية، كما أن هناك التزاما اجتماعيا تجاه السلم والاستقرار ويجب على الفصائل النظر في هذا السياق ولمصلحة الدولة والمسار السياسي الذي يقوده العراق باتجاه القضية الفلسطينية للاعتراف بها.