الخليج اليوم .. السعودية.. ضبط معمل يروج لـ"الدجل" باسم "الرقية الشرعية" بعد كمين محكم (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تمكنت السلطات السعودية من ضبط معمل يروج لـ"الدجل" باسم "الرقية الشرعية"، في العاصمة الرياض، وفق تقرير مصوّر نشره قناة "الإخبارية".

وفي التفاصيل، داهمت وزارة التجارة السعودية بمشاركة أمانة منطقة الرياض وهيئة الغذاء والدواء، منزلا يقع غربي العاصمة ، حُوّل إلى معمل للأعشاب وتعبئة منتجات زيتية لعلاج "الأمراض الروحية".

وأوضح التقرير أنه بعد كمين محكم، تمت الإطاحة بمجموعة من العمالة الآسيوية يديرها مواطن، يجمعون أعشاباً وزيوتاً وكريمات ومواد أخرى مجهولة المصدر، يتم تغليفها وبيعها لإيهام المستهلك بأنها تفيد في الرقية الشرعية.

وذكر التقرير أن الجهات المعنية عثرت على 1.5 طن من الخلطات المجهولة المصدر، وأكثر من 500 ألف منتج ما بين علب جاهزة للتوزيع، وعلب فارغة وملصقات.

وتمت الإشارة إلى أنه تم ضبط أوراق مدونةٍ عليها آيات قرآنية ذٌكر أنها لـ"الرقية"، وتباع بمبلغ 10 ريالات".

هذا وصادرت الوزارة، المواد التي عثر عليها لإتلافها، واستدعاء صاحب الموقع لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.