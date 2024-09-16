مقتل 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي لمنزل في حي الزيتون في غزة

أفادت مصادر طبيّة لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 6 مواطنين بينهم طفلان وسيّدة وسقوط عدد من الإصابات، جرّاء قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلًا جنوب مسجد الشمعة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة ​غزة​".

في السّياق، أشارت الوكالة إلى "إصابة شاب (18 عامًا) بالرّصاص الحي في الفخذ، خلال انسحاب القوّات الإسرائيليّة من مخيم بلاطة، عبر شارع القدس، وإصابة شاب آخر (23 عامًا) باعتداء بالضّرب، خلال مداهمة الاحتلال منازل المواطنين في المخيّم قبل انسحابه منه".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أسفر عن مقتل 41,206 فلسطينيّين، أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء، وإصابة 95,337 آخرين، في حين لا يزال مئات أو آلاف الضّحايا تحت الركام وفي الطّرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدّفاع المدني الوصول إليهم.