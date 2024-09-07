شكرا لقرائتكم خبر عن "لا علاقة له بالزلازل".. العراق يكشف حقيقة سقوط نيزك في البلاد والان نبدء بالتفاصيل

حقيقة سقوط نيزك

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم السبت، حقيقة سقوط نيزك في الأراضي العراقية، مشيرة إلى أن الضوء الذي شوهد يوم أمس الجمعة ناتج عن احتراق نيزك في الغلاف الجوي.وقالت، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تتابع ما يتداول من كلام في صفحات التواصل الاجتماعي بشأن سقوط نيزك في العراق والذي يؤدي إلى زرع الإرباك لدى المواطنين".وذكر مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيئة سلمان صدام البهادلي أنه "بعد ورود عدة تساؤلات حول الضوء الذي ظهر في سوريا وتركيا والعراق واعتقاد البعض بأنه برق زلزالي، فإن الضوء ناتج عن احتراق نيزك في الغلاف الجوي".ولفت إلى أن "أي زلزال لن يحدث بسبب احتراق النيزك، حيث إنه لا علاقة بين الزلازل واحتراق النيازك" ، مؤكدا أنه "لا شيء يدعو للقلق".