الانتهاء من عملية قطر ناقلة النفط "سونيون" التي تم استهدافها قبالة اليمن

تمت عملية قطر ناقلة نفط هاجمتها القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" في شهر آب الماضي، "بنجاح إلى بر الأمان بدون أي تسرب نفطي"، وفق ما أعلنت البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيدس).

واتسمت عملية قطر هذه السفينة التي ترفع علم اليونان وتحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام بالصعوبة.

وكانت السفينة تعرضت لهجوم الشهر الماضي قبالة سواحل الحديدة وهي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، حيث أشارت الحركة إلى أنّ الاستهداف جاء بسبب توجهها إلى الموانئ الإسرائيلية، وهو ما تحذّر منه الحركة في إطار عملياتها المساندة لقطاع غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية المستمرة.