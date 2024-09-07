شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم الاحتلال مستمرة.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 40939 والان نبدء بالتفاصيل

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شمال قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 337 على التوالي إلى 40939 شهيدًا، ونحو 94616 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 61 فلسطينيًا وإصابة 162 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب أربع مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ 48 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.وأصيب عشرات الفلسطينيين بجروح مختلفة، في قصف مدفعي إسرائيلي على منازل الفلسطينيين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة 33 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منازل الفلسطينيين شمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكّثف من دبابات الاحتلال على المناطق الشرقية من مخيم المغازي والغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.