شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تؤكد التزامها بوصول المساعدات إلى السودانيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، التزام المنظمة بوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى جميع السودانيين المحتاجين.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني الدكتور مالك عقار، ووزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم عوض الله، وعددًا من القادة السودانيين. وصول المساعدات إلى السودانيين وركزت المناقشات على التأثير المدمر للصراع المستمر في السودان، والحاجة الماسة إلى وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين بغض النظر عن موقعهم.

كما تضمنت المهمة افتتاح المقر الجديد لمكتب منظمة الصحة العالمية في بورتسودان.

ويستهدف هذا توسيع قدرة المنظمة على الوصول إلى الأشخاص المتضررين من الأزمة، وزيارة مركز علاج سوء التغذية الذي تدعمه المنظمة.

