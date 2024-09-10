الخليج اليوم .. خطأ لفظي.. عاصفة من الغضب في الكويت بعد تصريحات رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قبل يومين من مواجهة الكويت والعراق ضمن تصفيات كأس العالم 2026، عاصفة من الجدل تعرض لها رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، إثر تصريحات أطلقها قبل أن يعتذر عنها مباشرة.

جاء ذلك بعد خطأ لفظي لدرجال خلال حديث لوسائل إعلامية ذكر بها أن اللاعب أيمن حسين الذي تعرض لنزيف داخلي في الرئتين خلال المواجهة التي انتصر بها المنتخب العراقي على نضيره العماني 1 - 0 بمحافظة البصرة، وأن حالة اللاعب مستقرة بعد أن تعرض لضربة في الصدر تسببت بنزيف داخلي.

وقال درجال إن إصابة أيمن بنزيف داخلي كانت صعبة، "لذلك قررنا سرعة نقل اللاعب لمحافظة الكويت"، ليعدل اللفظ ويقول: "عفوا" ويصفها بـ"دولة الكويت الشقيقة، التي سهلت نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات بها"، كما ذكر.

وتقدم أحد المحامين بشكوى أمام النائب العام الكويتي ضد رئيس الاتحاد العراقي على وجوده في دولة الكويت، ذاكرا في شكواه أن درجال أحد المتهمين بنهب دولة الكويت والأندية الكويتية خلال حرب 1990.

وحددت المحكمة الإدارية الكويتية جلسة 6 نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من المحامي عادل اليحيى، والتي تطالب بمنع دخول ‫رئيس الاتحاد العراقي درجال‬ الكويت، طالب فيها أيضا بطرده‬، وبمنع دخوله الكويت مجددا.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الكويتي نظيره العراقي غدا الثلاثاء على استاد "جابر أحمد الدولي" عند الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مكة المكرمة وموسكو.