شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين والأونروا تبحثان جهود إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، الجهود المتواصلة التي تبذلها (الأونروا) لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي قطاع غزة.

كما جرى - خلال اللقاء الذي جاء على هامش اجتماع الدورة (162) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري - استعراض الخدمات التي تقدمها وكالة (الأونروا) للاجئين الفلسطينيين في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، والتحديات التي تواجهها الوكالة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).



وتناول الاجتماع تبادل وجهات النظر تجاه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والجهود العربية والدولية الهادفة إلى التوصل لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين دون عوائق.