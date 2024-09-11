الخليج اليوم .. مكافحة المخدرات تشارك بمعرض توعوي في القصيم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تشارك المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بمعرض للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن حملة (وطننا أمانة) المقام في منطقة القصيم، حتى (12 سبتمبر 2024م)، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمحافظة الرس.

وتستعرض مكافحة المخدرات، جهود المملكة لإحباط محاولات تهريب المخدرات بأنواعها المختلفة إلى المملكة وترويجها، والمديرية في القبض على مهربي ومروجي المخدرات، وتقديم محاضرة توعوية عن الوعي الأمني للوقاية من جرائم المخدرات.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.