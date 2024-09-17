شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلى استهدف شمال ووسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر فلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب أبراج "الندى" شمال القطاع.



وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.



كما أصيب عدد من المواطنين جراء استهداف قوات الاحتلال محيط برج الأندلس، شمال غرب مدينة غزة.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,226 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,413 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.