الخليج اليوم .. توقف قلبه.. معتمر إندونيسي ينجو بأعجوبة بعد السقوط في الحرم المكي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نجحت فرق الإسعاف السعودية، في إنقاذ حياة معتمر إندونيسي، تعرض لوعكة صحية مفاجئة وسقط داخل المسعى بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، تلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، بلاغا اليوم الجمعة، بوجود معتمر فاقد للوعي، حيث توجهت الفرق الإسعافية بالحرم، إلى مكان الواقعة، وتبين أن المعتمر كان فاقدا للوعي والتنفس وتوقف قلبه، وهو رجل في العقد الخامس من العمر.

وقبل وصول الفرق الإسعافية التي استغرق وصولها 4 دقائق، استخدم المواطنون جهاز مزيل الرجفان القلبي "AED" المتوفر في عدة مواقع بالحرم المكي، وكان ذلك حاسما في إنقاذ حياة المعتمر.





ويتوفر بالحرم المكي 15 جهازا من هذه الأجهزة تغطي مناطق مختلفة من الحرم، ما يجعلها في متناول الأيدي للتعامل مع الحالات الطارئة بشكل فوري وسريع قبل وصول الفرق الإسعافية المتخصصة.

وعند وصول الفريق الإسعافي، استكمل عملية الإنعاش القلبي الرئوي "CPR" باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، حتى عاد النبض للمريض، ثم تم نقله إلى مستشفى طوارئ أجياد لاستكمال العلاج تحت الرعاية الطبية.

يذكر أن فرقا إسعافية بإمكانيات طبية متقدمة، متواجدة على مدار الساعة بالمسجد الحرام في مكة، لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمعتمرين وزوار المسجد، كما تمر فرق إسعافية راجلة بالساحات الخارجية للحرم، في دوريات منتظمة.

المصدر: سبق